Суд оштрафовал «Кинопоиск» на 10 миллионов рублей по протоколам о «пропаганде педофилии и нетрадиционных отношений»

Таганский районный суд назначил «Кинопоиску» два штрафа за день на общую сумму в 10 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

Суд признал онлайн-кинотеатр виновным в «пропаганде педофилии» (часть 2 статьи 6.21.1 КоАП РФ) и назначил штраф в семь миллионов рублей.

Кроме того, сервис оштрафовали на три миллиона рублей по протоколу о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и » (часть 3 статьи 6.21 КоАП РФ).

Что стало причиной составления протоколов, в сообщениях пресс-службы московских судов не уточняется.

В конце августа суд в Москве назначил гендиректору «Кинопоиска» Александру Дунаевскому административный штраф в 800 тысяч рублей по протоколу о «пропаганде педофилии». Поводом для составления протокола и штрафа стало то, что на сайте «Кинопоиска» был доступен фильм «Любовь» режиссера Гаспара Ноэ. В фильме 16-летняя героиня занимается сексом, а постельные сцены, по мнению суда, «нормализуют в сознании реципиента возможность выбора несовершеннолетнего объекта для вступления в половые отношения».

В пресс-службе «Кинопоиска» говорили, что будут оспаривать решение суда, так как «уголовный кодекс четко определяет возраст согласия — 16 лет». В компании отметили, что в фильме «Любовь» есть сцена секса главного героя студента и его соседки, которой по фильму 16 лет, но в ней нет принуждения или насилия.