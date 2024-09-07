Мировой судья Таганского района Москвы назначил гендиректору «Кинопоиска» Александру Дунаевскому административный штраф 800 тысяч рублей по протоколу о «пропаганде педофилии» в интернете (часть 2 статьи 6.21.1 КоАП). Внимание на решение суда, вынесенное 26 августа, обратил проект «Парни плюс».

Дунаевского оштрафовали из-за того, на сайте «Кинопоиска» был опубликован фильм «Любовь» режиссера Гаспара Ноэ (сейчас доступен только трейлер). В фильме 16-летняя героиня занимается сексом, а постельные сцены, по мнению суда, «нормализуют в сознании реципиента возможность выбора несовершеннолетнего объекта для вступления в половые отношения».

Как пишет «Медиазона», адвокат Дунаевского в суде подчеркнул, что понятие «педофилия» связано с сексуальными отношениями с людьми младше 14 лет. Сторона обвинения в свою очередь заявила, что понятие нужно трактовать «в широком смысле» — как любой секс с несовершеннолетними. Возраст согласия в России составляет 16 лет.

«Кинопоиск» собирается оспорить решение суда, «так как уголовный кодекс четко определяет возраст согласия — 16 лет», сообщили «Медузе» в пресс-службе сервиса. «Сексуальная связь с лицом, достигшим такого возраста не считается преступлением», — заявили в компании.

«В фильме Гаспара Ноэ „Любовь“ есть сцена секса главного героя студента и его соседки, которой по фильму 16 лет. В сцене нет принуждения или насилия. Общий сюжет фильма заключается в страданиях и переживаниях главного героя по поводу своей измены, самоосуждения себя за факт измены и развратной жизни, а также ностальгии по своим отношениям с возлюбленной», — добавил представитель «Кинопоиска».

Премьера фильма Ноэ «Любовь» прошла на Каннском фестивале в мае 2015 года. Кинокритики обратили внимание, что фильм содержит большое количество порнографических сцен. При этом зрители тепло встретили картину.

Министерство культуры РФ в сентябре 2015 года запретило прокат фильма «Любовь», объяснив это тем, что в картине много откровенных сцен. В итоге фильм в России показывали только на фестивалях.