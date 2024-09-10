Сотрудника оборонного КБ приговорили к трем годам по делу о «дискредитации» армии из-за надписей на бирках ключей «Слава Украине» и «Путин вор»

Дубненский городской суд приговорил к трем годам колонии сотрудника КБ «Радуга» Сергея Красюка, который сделал антивоенные надписи на бирках ключей от ячеек камеры хранения конструкторского бюро.

Красюка признали виновным в «дискредитации армии, повлекшей помехи работе» (часть 2 статьи 280.3 УК), рассказала его адвокат от «ОВД-Инфо» Наталия Тихонова.

Суд также запретил Красюку в течение трех лет заниматься деятельностью в сфере оборонно-промышленного комплекса.

По версии следствия, Красюк нанес антивоенные надписи на бирки ключей от ячеек для хранения мобильных телефонов сотрудников — он написал «Слава Украине», «Победа будет у Украины» и «Путин вор». После этого двери в бюро заблокировали, сотрудников эвакуировали, а само предприятие остановило работу на 50 минут. Это привело к ущербу в размере 237 тысяч рублей, что и стало основанием для преследования Красюка по более тяжкой части статьи о «дискредитации», пишет «ОВД-Инфо».

Прокурор запрашивал для Красюка один год колонии, однако суд в итоге дал больше. По словам адвоката, суд при этом счел, что Красюк отрицал вину, хотя на самом деле он ее признал, раскаялся в содеянном и возместил ущерб.

Конструкторское бюро «Радуга», расположенное в подмосковной Дубне, специализируется на разработке и производстве крылатых ракет и входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение».

О возбуждении дела против сотрудника подмосковного КБ из-за антивоенных надписей на бирках ключей Следственный комитет сообщил в мае 2024 года. Само оборонное предприятие тогда в сообщении не называлось, но телеграм-канал Baza писал, что речь идет о КБ «Радуга».

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