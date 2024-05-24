В Подмосковье на оборонном предприятии на бирках ключей сотрудников появились «антироссийские надписи». Работу остановили, подозреваемого задержали
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении жителя Дмитрова Московской области, подозреваемого в «дискредитации» армии РФ (часть 2 статьи 280.3 УК). Дело завели по материалам, поступившим из ФСБ.
Как сообщила пресс-служба подмосковного управления СК, подозреваемый работал на неназванном оборонном предприятии. С января по февраль 2024 года, как заявили в СК, фигурант дела «нанес антироссийские надписи на бирки ключей, используемых в ячейках металлического шкафа, предназначенного для хранения вещей сотрудников».
По данным следствия, из-за этих действий работу предприятия временно остановили. «Тем самым предприятию нанесен материального ущерб», — заявили в СК.
На допросе подозреваемый дал следователю признательные показания, утверждают в ведомстве. По ходатайству следствия суд поместил подозреваемого под домашний арест.