В Подмосковье на оборонном предприятии на бирках ключей сотрудников появились «антироссийские надписи». Работу остановили, подозреваемого задержали

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении жителя Дмитрова Московской области, подозреваемого в «дискредитации» армии РФ (часть 2 статьи 280.3 УК). Дело завели по материалам, поступившим из ФСБ.

Как сообщила пресс-служба подмосковного управления СК, подозреваемый работал на неназванном оборонном предприятии. С января по февраль 2024 года, как заявили в СК, фигурант дела «нанес антироссийские надписи на бирки ключей, используемых в ячейках металлического шкафа, предназначенного для хранения вещей сотрудников».

По данным следствия, из-за этих действий работу предприятия временно остановили. «Тем самым предприятию нанесен материального ущерб», — заявили в СК.

На допросе подозреваемый дал следователю признательные показания, утверждают в ведомстве. По ходатайству следствия суд поместил подозреваемого под домашний арест.

Читайте также

Российские власти беспрецедентно ужесточили Уголовный кодекс в 2022 году. Большинство новых репрессивных мер связано с войной Вот 33 примера — от «фейков» про армию до добровольной сдачи в плен

Читайте также

Российские власти беспрецедентно ужесточили Уголовный кодекс в 2022 году. Большинство новых репрессивных мер связано с войной Вот 33 примера — от «фейков» про армию до добровольной сдачи в плен