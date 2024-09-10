На «Авито» появились объявления о наборе танкистов и связистов для службы в Курской области
Источник: Верстка
На «Авито» появились объявления о поиске добровольцев для службы по контракту в Курской области. Внимание на это обратила «Верстка».
Объявления размещает аккаунт под названием «ZOV Родины». В частности, в них требуются «связист в Курск» и «танкист».
Соискателям предлагают «официальное трудоустройство» в Минобороны, зарплату 275 тысяч рублей и «работу в команде высококлассных специалистов».
Контактные адреса из объявлений совпадают с адресами военкоматов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Екатеринбурге и Новосибирске, отмечает «Верстка». Когда корреспондент издания связался с двумя вербовщиками, ему предложили для заключения контракта приехать в военкомат Набережных Челнов.