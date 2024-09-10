Фильму про поэта Бориса Рыжего отказали в выдаче прокатного удостоверения

Фильму «Рыжий» режиссера Семена Серзина, который рассказывает о жизни уральского поэта Бориса Рыжего, отказали в выдаче прокатного удостоверения. Об этом сообщила кинокомпания «Пионер».

Прокат фильма был запланирован с 12 сентября.

Московский кинотеатр «Пионер», где 10 сентября должны были пройти показ фильма и встреча с исполнителем главной роли Евгением Алехиным, объявил об отмене мероприятия.

Ранее показы фильма «Рыжий» отменили в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и Екатеринбурге. Евгений Алехин в комментарии «Коммерсант» говорил, что, скорее всего, премьеру отменили из-за отсутствия у картины прокатного удостоверения. «Показы отменены не только в [петербургском кинотеатре] „Авроре“, фильма нет и в реестре кино с прокатным удостоверением. В целом фильм министерства культуры РФ, и, наверное, им решать, что с ним делать. Хорошо, что успел посмотреть в Гатчине в ноябре», — сказал он.

Минкультуры РФ отказ фильму «Рыжий» в выдаче прокатного удостоверения не комментировало.

Сюжет фильма «Рыжий» сосредоточен на периоде, когда Борис Рыжий готовит свою первую публикацию в московском журнале «Знамя», вскоре получит премию «Антибукер» и выступит на поэтическом фестивале в Роттердаме.

8 сентября 2024 года Борису Рыжему исполнилось бы 50 лет. В мае 2001 года поэт покончил с собой, ему было 26 лет.

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