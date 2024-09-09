В Бельгии выходец из Чечни получил 15 лет тюрьмы за подготовку теракта в еврейском квартале

Суд в Брюгге вынес приговоры выходцам из Чечни, планировавшим устроить серию терактов в стране. Об этом пишет VRT.

Лидер группы Абубакар С. (его фамилия не называется) получил 15 лет заключения, его жена — восемь лет. Брат Абубакара С. и еще один обвиняемый получили условные сроки и штрафы, пятый фигурант дела был оправдан.

Как установил суд, группа планировала атаки в различных районах Антверпена — в том числе в еврейском квартале, в ЛГБТК-баре, в полицейском участке и в здании НАТО.

У обвиняемых, подчеркнули в суде, были «очень конкретные планы террористической атаки» — преступники арендовали гараж для хранения оружия, изучали время реагирования полиции на вызов и посещали места, где планировались нападения.

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