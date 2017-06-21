Теракт в Брюсселе: преступник взорвал чемодан, но никто не пострадал В Бельгии застрелили мужчину, бегавшего по вокзалу и кричавшего «Аллах велик»

В Брюсселе 20 июня произошел теракт. В отличие от нападений террористов в Лондоне , Париже и Берлине , при взрыве на вокзале Брюсселя никто не пострадал. Более того, у террориста не было огнестрельного оружия — только самодельная бомба, которая взорвалась в чемодане и загорелась.

В Брюсселе вечером 21 июня произошла попытка теракта. Террорист пришел на вокзал с чемоданом и подошел к группе людей у лестницы. Он стал что-то кричать; после этого его сумка взорвалась и загорелась. Взрыв был слабым, никто не пострадал — в том числе и преступник. Он оставил чемодан гореть, а сам спустился на платформу и погнался за смотрителем станции.

Затем он вернулся в основное здание вокзала и стал кричать «Аллах велик». Здесь его застрелили дежурившие на вокзале военные. Сумка, между тем, взорвалась еще раз. В ней были баллоны с газом и гвозди — несмотря на это, и от этого взрыва никто не пострадал. Изначально сообщалось, что у террориста был пояс смертника, но это оказалось неправдой.

Voici le visage d'Oussama Z., l'auteur de la tentative d'attentat commise gare Centrale https://t.co/XelUSlm6yj — DH.be (@ladh) June 21, 2017

Теракт попытался устроить Усама З. (фамилию следствие пока не называет). Про него известно, что он 36-летний выходец из Марокко. С 2013 года он жил в районе Брюсселя Моленбек, где, в основном, живут мусульмане. Его никогда не привлекали к уголовной ответственности.

Усама З. действовал в одиночку. За исключением баллонов с газом у него не было другого оружия.