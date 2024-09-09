Канадского модного магната Питера Найгарда приговорили к 11 годам по одному из эпизодов обвинения в сексуализированном насилии

Суд в Торонто приговорил основателя модной корпорации , 83-летнего Питера Найгарда, к 11 годам тюрьмы по обвинению в сексуализированном насилии в отношении четырех женщин, пишет The New York Times.

Обвинения, выдвинутые Найгарду, касаются случаев сексуализированного насилия в штаб-квартире компании в Торонто в период с 1980 по 2005 годы. Четырем пострадавшим было от 16 до 28 лет. Одна из них, которой на тот момент был 21 год, рассказала в суде, что пережитый эпизод насилия разрушил ее карьеру дизайнера одежды и телеведущей, вызвал проблемы со здоровьем и оставил «неизгладимые психологические раны».

По словам прокуроров, Найгард использовал свой яркий образ жизни и известность, чтобы заманивать женщин в штаб-квартиру и подвергать их насилию. Сам Найгард на суде утверждал, что практически не помнит женщин, а преступления, которые ему вменяют, несовместимы с его характером и его типичным поведением.

«Питер Найгард — сексуальный хищник. Он — канадская история успеха, которая пошла не так», — сказал судья Роберт Гольдштейн во время заседания.

Суд присяжных признал Найгарда виновным по обвинению, касающемуся этих четырех женщин, еще в ноябре 2023 года. Теперь Верховный суд Онтарио вынес приговор. С учетом общего времени, проведенного под арестом, Найгарду осталось отбыть около семи лет из 11, пишет NYT. Примерно через два года он будет иметь право на условно-досрочное освобождение.

Однако Найгарду еще предстоят судебные процессы по сексуализированным преступлениям в Монреале и Виннипеге. Затем его должны экстрадировать в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, рэкете и других преступлениях. Следующий суд над ним начнется в январе в Монреале.

Питер Найгард Найгард родился в Финляндии, вырос в канадской провинции Манитоба, а затем возглавил компанию по производству одежды и стал одним из самых богатых людей в стране. В декабре 2020 года Найгарда задержали в Виннипеге в Канаде. Его обвинили в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, рэкете и других преступлениях с участием десятков женщин, в том числе несовершеннолетних. Преступления были совершены в США, Канаде, на Багамских Островах и в других местах. Коллективный иск против Найгарда подали 84 женщины, которые обвинили его в сексуализированном насилии.

Читайте также

Модного магната Питера Найгарда задержали по делу о сексуальной эксплуатации женщин в течение 25 лет Обвинения против него выдвинули 84 женщины и двое его сыновей

Читайте также

Модного магната Питера Найгарда задержали по делу о сексуальной эксплуатации женщин в течение 25 лет Обвинения против него выдвинули 84 женщины и двое его сыновей