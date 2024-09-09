«Голос»: власти занимаются целенаправленной девальвацией выборов, превращая их в «веселую процедуру с лотереями и пирожками на избирательных участках»

Общероссийское движение в защиту прав избирателей «Голос» опубликовало заявление по итогам единого дня голосования 2024 года. 6-8 сентября в России прошли выборы губернаторов в 21 регионе, а также выборы депутатов 13 региональных парламентов и 20 гордум.

К утру 9 сентября правозащитники получили 643 сообщения о нарушениях в ходе выборов. Ознакомиться с ними можно на «Карте нарушений». Наибольшее число сообщений — более 230 — поступило из Москвы.

«Голос» выделил пять основных особенностей состоявшихся выборов. Во-первых, голосование прошло в условиях рекордного сокращения конкуренции. Нынешние политическая и правовая системы привели к деградации института выборов, а избирательное законодательство позволяет точечно дискриминировать и преследовать неугодных власти кандидатов. В итоге выборы единого дня голосования 2024 года практически на всех уровнях установили антирекорды по числу желающих принять в них участие, отмечают наблюдатели.

Вторая особенность — целенаправленная девальвация выборов в СМИ и соцсетях. Кандидаты, их деятельность и программы практически не находили отражения в публичном поле, а органы власти и подконтрольные им редакции «делали все возможное, чтобы выборы воспринимались избирателями не как способ публичного обсуждения проблем и выбора своего представителя в этих самых органах, а как просто веселая процедура с онлайн-голосованиями, лотереями, ростовыми фигурами и пирожками на избирательных участках».

Правозащитники также обращают внимание на принуждение избирателей, которое на нынешних выборах вылилось в усиленное навязывание обществу дистанционное электронного голосования (ДЭГ). «Можно говорить о сознательной дискриминации тех избирателей, кто по какой-то причине не желает голосовать электронно, а предпочитает привычное бумажное голосование», — говорится в заявлении. При этом, отмечают в «Голосе», реальным выгодоприобретателем ДЭГ становится «бюрократическая машина, которая получила еще один механизм контроля явки и голосования».

Однако в целом административная мобилизация избирателей на выборах в единый день голосования 2024 года значительно уступала по своим масштабам и затрачиваемым организационным усилиям прошедшим в марте президентским выборам, добавили в движении.

«Голос» также отмечает, что власти продолжают препятствовать независимому наблюдению за выборами. В частности, на наблюдателей оказывали силовое давление, не давали перемещаться и делать фото- и видеосъемку на участках, отказывались принимать жалобы и своевременно на них реагировать.

Особо стоит подчеркнуть, что члены избирательных комиссий чувствуют свою безнаказанность и все чаще начинают вести себя совершенно безобразно по отношению к наблюдателям, кандидатам и даже собственным коллегам по работе в комиссии. Сотрудники полиции, которые призваны не столько следить за порядком, но и пресекать любые нарушения законодательства, прав и свобод граждан, никак не реагируют на очевидные правонарушения со стороны членов комиссий и посторонних лиц.

Последним пунктом «Голос» называет низкий уровень защищенности итогов голосования. По словам правозащитников, нынешняя система избирательных комиссий не пытается решать проблему массовых фальсификаций, а «скорее противодействует попыткам общества изменить ситуацию к лучшему».

«Иначе не было бы всех перечисленных выше инициатив по ограничению возможностей для наблюдения, по созданию и распространению плохо поддающихся контролю форм голосования — ДЭГ, многодневное голосование, „дворовое“ голосование, разрешение досрочного голосования в приграничных регионах и тому подобное», — заключили в «Голосе».

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