В России прошли выборы глав 21 региона. Все действующие губернаторы сохранили свои посты

По итогам подсчета голосов на выборах глав российских субъектов победу одержали все действующие губернаторы и назначенные президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющие обязанности глав регионов, сообщает РБК.

Всего с 6 по 8 сентября губернаторов напрямую выбирали в 21 регионе, еще в двух — Ханты-Мансийском автономном округе и Ингушетии — глав выбирали региональные парламенты.

В частности, временно исполняющий обязанности главы Алтая Андрей Турчак, который возглавил республику три месяца назад, набрал на выборах 74,09%. Победу также одержал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, у него 65,28% голосов.

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что все руководители регионов, за исключением главы Забайкалья Александра Осипова, шли на выборы от «Единой России». В Хабаровском крае, где в 2020 году проходили протесты из-за задержания избранного губернатора Сергея Фургала, победу одержал бывший заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин с 81,03% голосов.

В Санкт-Петербурге после подсчета 90% протоколов победу одерживает действующий губернатор Александр Беглов. По данным ЦИК, он набирает 59,29%. На втором месте — Максим Яковлев из ЛДПР (19,03%), на третьем — Павел Брагин из «Зеленой альтернативы» (11,63%). Явка на выборах в Петербурге составила чуть менее 35%.

Как писала «Медуза», политтехнологи подобрали Беглову малоизвестных в городе конкурентов. Собеседник издания, близкий к городским властям, рассказывал, что в ходе кампании кандидаты, за исключением Беглова, должны были вести себя так и говорить такое, «чтобы никто в здравом уме за них бы не проголосовал».

В Москве с 6 по 8 сентября проходили выборы в Мосгордуму. На прошлых выборах, проходивших в 2019 году, «Единая Россия» потеряла более десятка мест, получив в итоге 20 из 45 мандатов. Тогда в выборах пытались участвовать десятки оппозиционных кандидатов, в том числе соратники Алексея Навального, но допустили до выборов, несмотря на массовые протесты, лишь нескольких независимых кандидатов. «Би-би-си» отмечает, что в 2024 году независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму не допустили, поэтому «Единая Россия» получила абсолютное большинство с 38 местами в московском парламенте.

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