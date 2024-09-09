Apple представила iPhone 16. Он может распознавать объекты при наведении камеры с помощью ИИ и искать фотографии в альбоме по голосовому запросу

Компания Apple на своей осенней презентации представила новую линейку смартфонов iPhone 16.

Новый смартфон оснащен сенсорной кнопкой съемки Capture Button с датчиком степени давления. Легкое прикосновение к ней блокирует фокус и экспозицию, а нажатие обеспечивает съемку. Также iPhone 16 получил кнопку Action Button, которую добавили в Pro-версии годом ранее.

В iPhone 16 интегрирован искусственный интеллект Apple Intelligence. Он будет использоваться, в частности, для более удобного общения с голосовым помощником Siri. Например, ее можно попросить отправить конкретные фотографии своим друзьям. «Вы сможете сказать: „Отправь Эрике фотографии с субботнего барбекю“, и Siri откопает фотографии и сразу же отправит их», — привел пример старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги. Также Siri может извлекать информацию из сообщений, чтобы напоминать о телешоу и музыкальных рекомендациях.

Кроме этого, новый iPhone 16 позволит пользователям получать информацию об окружающих их вещах — для этого достаточно навести на них камеру. Этот «визуальный интеллект» можно использовать, например, для получения отзывов о ресторане, определения пород собак или достопримечательностей.

iPhone 16 Plus и iPhone 16 Apple

Диагональ экрана iPhone 16 составляет 6,1 дюйма, модели Plus — 6,7 дюйма. У iPhone 16 будет новый чип A18 с трехнанометровым процессором, который на 30% быстрее, чем процессор предыдущего iPhone 15. Цена нового iPhone 16 будет начинаться от 799 долларов, iPhone 16 Plus — от 899 долларов.

Также Apple анонсировала линейку iPhone 16 Pro. У них увеличенные по сравнению с предыдущими версиями экраны: 6,3 дюйма у iPhone 16 Pro и 6,9 дюйма у Pro Max. Они будут доступны в четырех цветах: черном, белом, серебристом и новом «пустынном титане». Apple заявляет, что у iPhone 16 Pro самое продолжительное время автономной работы среди всех ее смартфонов. iPhone 16 Pro будет стоить от 999 долларов, Pro Max — от 1199 долларов. Начало продаж смартфонов намечено на 20 сентября.

Четыре расцветки, в которых можно будет купить iPhone 16 Pro и Pro Max Apple

На презентации Apple также представила новые часы Watch Series 10 и наушники AirPods 4. У часов самый тонкий корпус (9,7 миллиметра), а также самый большой дисплей. Кроме этого, в них есть функция определения апноэ — расстройства, при котором во сне случаются непродолжительные приостановки дыхания. Цена часов будет начинаться от 399 долларов.

Новые AirPods немного изменили форму и получили обновленный чип для более качественного прослушивания. Наушники выйдут в двух моделях. У продвинутой будет активное шумоподавление. Цена AirPods будет начинаться от 129 долларов.