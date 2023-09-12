Apple представила первые айфоны с разъемом USB-C вместо Lightning

Компания Apple на презентации 12 сентября представила новые модели своих телефонов — iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Трансляция презентации прошла на сайте Apple.

Одним из главных нововведений стало появление разъема USB-C на всех представленных айфонах. Он заменит Lightning, ранее применявшийся Apple в телефонах. Некоторые другие аксессуары компании, в том числе наушники AirPods Pro 2, также получили USB-C.

Телефоны младших моделей iPhone 15 и 15 Plus получили Dynamic Island, который прежде был только в pro-моделях iPhone. Также телефон получил чип Ultra Wideband второго поколения, благодаря чему он может в три раза быстрее подключаться к устройствам, находящимся на расстоянии. Также у устройств появилась функция изоляции голоса.

Задняя поверхность корпуса iPhone 15 и 15 Plus получила матовое покрытие. Разрешение основной камеры телефонов — 48 мегапикселей. Телефоны младших моделей выйдут в пяти цветах — розовый, желтый, салатовый, синий, черный. Диагональ экрана iPhone 15 составляет 6,1 дюйма, а 15 Plus — 6,7 дюйма.

Телефоны iPhone 15 Pro и 15 Max выполнены из титана, благодаря чему эти модели станут самыми легкими pro-версиями айфонов. В iPhone 15 Pro не будет физической кнопки переключения режимов звука, вместо нее будет специальная кнопка Action Button.

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max Apple

Старшая модель iPhone 15 Pro Max получила пятикратный оптический зум с новой телефотокамерой, а также удобную функцию стабилизации, которая должна обеспечить более четкие снимки. В iPhone 15 Pro осталась камера с трехкратным зумом. Старшие модели айфонов также получили возможность снимать 3D-видео для просмотра на шлеме Vision Pro. Доступны четыре цвета — черный титан, белый титан, синий титан и «естественный титан».

iPhone 15 стоит от 799 долларов, 15 Plus — от 899 долларов, 15 Pro — от 999 долларов, 15 Pro Max — от 1199 долларов. Предзаказ на новые модели iPhone откроется 15 сентября, продажи намечены на 22 сентября.

Компания Apple перевела айфоны на USB-C из-за закона Евросоюза об унификации зарядных портов электронных устройств. Закон принят Европарламентом в октябре 2022 года. Согласно закону, все мобильные телефоны, планшеты, камеры и другие устройства, заряжаемые через проводной кабель, должны будут перейти на USB-C к концу 2024 года. С весны 2026 года правило распространят на ноутбуки. По мнению властей ЕС, это позволит снизить количество электронных отходов, поскольку с покупкой нового устройства не будет необходимости приобретать новую зарядку.

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