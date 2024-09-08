В Тель-Авиве 500 тысяч человек вышли на улицы с требованием освободить заложников из плена ХАМАС. Организаторы назвали митинг крупнейшим в истории

В Тель-Авиве вечером 7 сентября прошел очередной протест, участники которого требуют заключить сделку о перемирии в секторе Газа и добиться освобождения израильских заложников, остающихся в плену у ХАМАС.

По оценкам Форума семей заложников, выступающих организаторами протестов, на демонстрацию вышли около 500 тысяч человек. Они назвали этот митинг крупнейшим в истории Тель-Авива. Еще около 250 тысяч человек вышли на улицы в других городах по всей стране, включая Иерусалим и Хайфу.

На демонстрации выступили в том числе родственники убитых заложников, тела которых были найдены в секторе Газа 31 августа. Также с речью к протестующим обратился россиянин Андрей Козлов — один из четверых заложников, освобожденных в ходе операции Армии обороны Израиля в начале июня.

Протесты семей заложников проходят каждую неделю по субботам. В этот раз демонстрация, как пишет The Times of Israel, была впервые официально объединена с антиправительственными протестами, которые в течение нескольких месяцев проходили возле штаб-квартиры Министерства обороны.

Полиция сообщила, что задержала во время демонстрации пятерых протестующих.

Протесты с требованием добиться освобождения заложников проходят в Израиле регулярно, однако они усилились после того, как в секторе Газа были найдены тела шестерых израильтян, похищенных 7 октября и убитых ХАМАС. Семьи похищенных требуют от правительства Биньямина Нетаниягу заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа, чтобы освободить остающихся в плену у ХАМАС заложников.

Во время нападения на Израиль ХАМАС взял в заложники 251 человека. 105 заложников были освобождены в ноябре 2023 года в ходе сделки между террористической группировкой и Израилем. Восьмерых ЦАХАЛ освободил в ходе операций в секторе Газа. Еще троих, сумевших самостоятельно выбраться из плена, военные застрелили по ошибке, приняв за террористов. В плену у ХАМАС остается, по последним данным, 101 человек (97 были захвачены 7 октября, еще четверо ранее). Считается, что 66 заложников еще живы. Тела израильтян, убитых в плену, ХАМАС не возвращал.

демонстрации в израиле

В Израиле объявили всеобщую забастовку с требованием добиться освобождения заложников, захваченных террористами ХАМАС. Суд признал ее незаконной В Тель-Авиве и других городах страны прошли акции с участием полумиллиона человек

демонстрации в израиле

В Израиле объявили всеобщую забастовку с требованием добиться освобождения заложников, захваченных террористами ХАМАС. Суд признал ее незаконной В Тель-Авиве и других городах страны прошли акции с участием полумиллиона человек