В Воронежской области беспилотник упал на склад боеприпасов. Местных жителей эвакуируют

Беспилотники атаковали Воронежскую область в ночь на 7 сентября, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

В 03:34 ночи Гусев написал, что в Острогожском районе на западе области в результате падения дрона, подавленного средствами радиоэлектронной борьбы, «возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы». По словам губернатора, началась детонация, никто из мирных жителей не пострадал.

Телеграм-канал Astra сообщил, что, по словам местных жителей, атакован склад боеприпасов в селе Солдатское в Острогожском районе. Об этом же сообщают украинские телеграм-каналы.

По словам Гусева, власти решили временно эвакуировать жителей одного села в другие населенные пункты. Astra пишет, что эвакуируют жителей села Солдатское. Для них развернули пункты временного размещения, организовали автобусы. Большая часть эвакуированных жителей разместилась у родственников и знакомых, несколько десятков человек находятся в пункте временного размещения.

На территории Острогожского района объявлен режим ЧС.

Министерство обороны РФ атаку на Воронежскую область не комментировало. В ведомстве заявили, что в ночь на 7 сентября средства ПВО сбили по два беспилотника в Белгородской и Курской областях.