Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что во время войны оправданы ограничения распространения информации и цензура.

«То есть в состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, так же, как и цензура оправдана, что греха таить — мы в состоянии войны», — сказал Песков.

«Но когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос, есть ли у властей РФ какие-то сроки, когда они планируют закончить войну, Песков заявил, что, в первую очередь, «должны быть выполнены те цели, которые ставились при начале специальной военной операции ( )».

«Здесь сроки абсолютно не важны. Хотя, конечно же, мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее», — сказал он.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину власти России не употребляли слово «война», используя вместо него "специальная военная операция", людей, называвших войну войной, штрафовали и даже сажали. Позднее слово «война», говоря о вторжении в Украину, стали употреблять и сами представители властей (но преследовать за него не перестали, хотя и число таких случаев уменьшилось).

В «Индексе свободы прессы», который составляют «Репортеры без границ», Россия в 2024 году занимает 162 место из 180. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, напомнили составители индекса, «почти все независимые СМИ были запрещены, блокированы и/или объявлены „иностранными агентами“ или „нежелательными организациями“, а оставшиеся подвергаются военной цензуре».

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