«В состоянии войны, в котором мы находимся, цензура оправдана». Песков — об ограничении работы СМИ в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что во время войны оправданы ограничения распространения информации и цензура.
«То есть в состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, так же, как и цензура оправдана, что греха таить — мы в состоянии войны», — сказал Песков.
«Но когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», — заявил пресс-секретарь президента РФ.
Отвечая на вопрос, есть ли у властей РФ какие-то сроки, когда они планируют закончить войну, Песков заявил, что, в первую очередь, «должны быть выполнены те цели, которые ставились при начале специальной военной операции (СВО)».
«Здесь сроки абсолютно не важны. Хотя, конечно же, мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее», — сказал он.
После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину власти России не употребляли слово «война», используя вместо него "специальная военная операция", людей, называвших войну войной, штрафовали и даже сажали. Позднее слово «война», говоря о вторжении в Украину, стали употреблять и сами представители властей (но преследовать за него не перестали, хотя и число таких случаев уменьшилось).
В «Индексе свободы прессы», который составляют «Репортеры без границ», Россия в 2024 году занимает 162 место из 180. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, напомнили составители индекса, «почти все независимые СМИ были запрещены, блокированы и/или объявлены „иностранными агентами“ или „нежелательными организациями“, а оставшиеся подвергаются военной цензуре».