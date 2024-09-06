В Павлограде под обстрел попал жилой дом. Один человек погиб и 50 пострадали

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по городу Павлоград в Днепропетровской области Украины около 10 утра 6 сентября, сообщили в Воздушных силах ВСУ. По данным командования, по городу ударили пять баллистических ракет, выпущенных из комплексов типа «Искандер-М»/KN-23.

В Воздушных силах заявили, что под удар попала гражданская инфраструктура города. В результате атаки повреждения получил пятиэтажный жилой дом, сообщили в украинской Госслужбе по ЧС. Возник пожар на площади 50 квадратных метров, спасатели потушили огонь, спасены пять человек.

По последним данным, погиб один человек, пострадали 50, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, среди пострадавших трое детей в возрасте 4, 9 и 11 лет.

ГСЧС Украины

хроника войны

Война Девятьсот двадцать шестой день. Хроника «Медузы»

хроника войны

Война Девятьсот двадцать шестой день. Хроника «Медузы»