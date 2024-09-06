Telegram разрешил пользователям жаловаться на нелегальный контент в чатах

Мессенджер Telegram обновил политику модерации и разрешил пользователям жаловаться на нелегальный контент в переписках, сообщило 5 сентября издание Techcrunch.

Компания изменила на своем сайте раздел с часто задаваемыми вопросами (FAQ). Ранее в ответе на вопрос, что делать, если в Telegram опубликован нелегальный контент, говорилось, что мессенджер не обрабатывает запросы, связанные со всеми чатами, в том числе групповыми, поскольку они приватны для всех участников.

В прежней версии FAQ (она доступна в веб-архиве) говорилось, что пользователи могут пожаловаться в Telegram только на наборы стикеров, каналы и боты, которые находятся в открытом доступе, если напишут на электронную почту или нажмут кнопку «Сообщить».

В новой версии FAQ в ответ на вопрос о нелегальном контенте говорится, что кнопка «Сообщить» есть во всех приложениях Telegram, с ее помощью можно «всего в несколько касаний» отметить нелегальный контент, чтобы его проверили модераторы. Приватные чаты в новой формулировке не упоминаются.

Кнопка «Сообщить» появилась в закрытых чатах, сообщают «Важные истории».

Как пишет «Холод», Telegram перенес прежнюю формулировку сообщения о том, что не обрабатывает запросы в приватных чатах, в раздел, в котором отвечает на вопрос, что делать, если бот или канал нарушает авторские права.

Как компания будет модерировать закрытые чаты, неясно. В Telegram не ответили на вопросы Techcrunch.

Изменения в политику модерации Telegram внесли спустя две недели после того, как во Франции задержали основателя мессенджера Павла Дурова. Власти Франции предъявили ему обвинения, связанные с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков, детской порнографии, а также в отказе сотрудничать с властями.

Читайте также

«Раньше мы не видели ничего подобного в европейском контексте» Исследователь интернет-права Ти-Джей Макинтайр коротко отвечает на главные вопросы о претензиях французских следователей к Павлу Дурову и телеграму

Читайте также

«Раньше мы не видели ничего подобного в европейском контексте» Исследователь интернет-права Ти-Джей Макинтайр коротко отвечает на главные вопросы о претензиях французских следователей к Павлу Дурову и телеграму