Прокурор попросил заочно приговорить автора «Mr. Freeman» Павла Мунтяна к восьми с половиной годам из-за поста об убийствах в Буче

Государственный обвинитель попросил Хорошевский суд Москвы заочно приговорить к восьми с половиной годам колонии мультипликатора Павла Мунтяна, обвиняемого в распространении «фейков» об армии РФ (часта 2 статьи 207.3 УК). Об этом 6 сентября сообщает «Медиазона» из зала суда.

Гособвинение сочло смягчающим обстоятельством, что художник — отец двух детей, а отягчающих обстоятельств, как считает прокуратура, в деле нет.

Дело против Мунтяна возбудили 17 октября 2023 года из-за публикации в соцсетях от 3 апреля 2022 года. Российские СМИ писали, что Мунтяна обвинили в распространении «фейков» из-за поста о преступлениях российской армии в Буче Киевской области. По данным телеграм-канала Astra, Мунтян писал о «страшных фотографиях» из Бучи и о том, что в городе произошел «расстрел гражданского населения».

Павел Мунтян, комментируя уголовное дело, заявил в ноябре 2023 года: «Никто никогда ни за что не убедит меня, что я опубликовал фейки. Потому что правда — это правда. И я привык называть правду — правдой, а ложь — ложью».

Павел Мунтян — автора анимационного сериала «Mr. Freeman». Мунтян более 10 лет живет на Кипре.