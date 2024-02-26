Автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна заочно арестовали по уголовному делу о «фейках» про армию

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца мультипликатора и автора анимационного сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна по делу о распространении «фейков» про армию, следует из постановления суда.

Дело против Мунтяна (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) было возбуждено 17 октября 2023 года, говорится в постановлении. Поводом для него стало то, что Мунтян 3 апреля 2022 года опубликовал в своих соцсетях пост, содержащий «заведомо ложную информацию» о российских вооруженных силах. В документе не уточняется, что это была за информация, но упоминаются «опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о противоправных действиях» российских военных в Украине.

Об уголовном деле Мунтяна официальные источники ранее не сообщали. 18 октября 2023 года телеграм-каналы Baza и Astra писали, что Мунтяна обвинили в распространении «фейков» из-за поста о преступлениях российской армии в Буче под Киевом. По данным Astra, Мунтян писал о «страшных фотографиях» из Бучи и о том, что в городе произошел «расстрел гражданского населения».

В суде дело Мунтяна было зарегистрировано 26 февраля 2024 года. В этот же день суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте мультипликатора.

О возбуждении уголовного дела против Мунтяна ранее не сообщалось. Сам он, комментируя публикации телеграм-каналов, сказал, что узнал об этом из СМИ и добавил, что планирует и дальше «продолжать активную антипутинскую медийную деятельность, направленную на дискредитацию этих людей, узурпировавших власть в стране».

В апреле 2023 года Минюст России объявил Павла Мунтяна «иноагентом». В декабре 2023 года стало известно, что МВД России объявило Мунтяна в розыск. В постановлении суда уточняется, что в федеральный розыск Мунтян был объявлен еще 20 ноября, а 16 января 2024 года его объявили также в международный розыск.