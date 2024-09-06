Минюст объявил «иноагентом» феминистку Залину Маршенкулову

Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов», включив в него феминистку и журналистку Залину Маршенкулову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Иноагентом» также объявлен политолог и эксперт движения «Голос» Давид Канкия, новосибирский политик и экс-депутат Госдумы Аркадий Янковский и журналист Александр Савельев.

По версии Минюста, Залина Маршенкулова выступала против российского вторжения в Украину, «осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений», распространяла «недостоверную информацию» о решениях российских властей, а также участвовала в мероприятиях, которые проводила объявленная в России «нежелательной» организация».

«Призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении Минюста.

В апреле сообщалось, что в отношении Залины Маршенкуловой возбудили уголовное дело по статье об «оправдании терроризма». Источник РИА Новости утверждал, что дело завели из-за постов Маршенкуловой в ее телеграм-канале «Женская власть». Речь идет об одной из записей, в которой говорилось об убийстве российского «военкора» Владлена Татарского.