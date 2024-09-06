Фонд «Свободная Россия» сообщил об утечке внутренних документов организации

Фонд «Свободная Россия» (Free Russian Foundation) начал расследование из-за несанкционированного доступа к документам, «предположительно относящимся к деятельности фонда». Об этом говорится в заявлении организации.

«Мы расследуем этот инцидент, чтобы определить источник, масштаб и характер утечки, а также минимизировать риски для наших сотрудников, партнёров и бенефициаров», — заявили в фонде.

В сообщении отмечается, что причиной утечки стали действия хакеров, от которых «пострадали десятки организаций, у которых была похищена переписка, включая отчеты о грантах и внутренние документы».

«Предварительные результаты расследования указывают на фишинговые атаки, совершённые связанной с Кремлём хакерской группировкой Coldriver», — говорится в заявлении фонда.

«Медиазона» отмечает, что 3 сентября анонимный телеграм-канал начал публиковать посты с, как утверждается, документами фонда. По словам авторов публикаций, у них есть более 2,5 тысячи цепочек писем и более 13 гигабайт электронных документов Free Russia и фонда The U.S. Russia Foundation (USRF). Среди опубликованных документов есть зарплатные ведомости и данные сотрудников ботофермы, получившей название . Телеграм-канал, публикующий документы, был создан 11 июля, но до 3 сентября ничего не публиковал.

«Свободная Россия» — некоммерческая организация, созданная российскими эмигрантами в США в 2014 году. Фонд, в частности, помогает российским политзаключенным и эмигрантам, а также заявляет, что борется с пропагандой. На сайте фонда говорится, что это «международная организация, поддерживающая гражданское общество и демократическое развитие в России». В июне 2019 года фонд «Свободная Россия» был объявлен «нежелательной организацией». В июле 2024 года Минюст РФ внес фонд в перечень «экстремистских организаций».