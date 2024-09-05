В Киеве ночью девять часов продолжалась воздушная тревога. Из-за этого с утра в метро образовались огромные очереди

Киев в ночь на 5 сентября был атакован дронами «Шахед», сообщила Киевская городская военная администрация.

Из-за атаки в городе еще до полуночи объявили воздушную тревогу. Так как дроны прилетали поодиночке, а не группами, как обычно бывает при аналогичных атаках, тревога длилась девять часов. Власти сообщили, что все беспилотники были «обезврежены», пострадавших и разрушений нет.

Однако из-за длительной воздушной тревоги в городе возник транспортный коллапс, когда после ее отмены десятки тысяч людей одновременно отправились на работу.

В соцсетях распространились фото и видео длинных очередей на вход в метро и пробок на основных магистралях.

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