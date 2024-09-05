Европейский суд по жалобе Александра Плющева и Алексея Навального признал попытки российских властей ограничить Telegram нарушением

Европейский суд по правам человека признал попытки российских властей ограничить работу Telegram в 2018–2020 годах нарушением статьи 8 Конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни.

В иске, поданном в 2018 году, 26 заявителей, включая оппозиционного депутата Госсовета Коми Виктора Воробьева, журналиста Александра Плющева и Алексея Навального. Они жаловались на , который требовал у интернет-провайдеров хранить содержимое всех переписок и предоставлять эти данные по запросу службам безопасности вместе с информацией, необходимой для расшифровки сообщений.

В решении Европейского суда говорится, что российское законодательство, требующее хранения переписок и предоставления данных пользователей, не может считаться необходимым в демократическом обществе. Это законодательство, дающее органам госвласти доступ к содержанию переписки на общей основе и без адекватных гарантий против злоупотреблений, ущемляет саму суть права на уважение частной жизни, постановил суд.

В своем решении ЕСПЧ ссылается на вынесенное в феврале 2024 года постановление по делу Антона Подчасова, в котором впервые рассмотрено нарушение права на уважение частной жизни в связи с законом Яровой.

Весной 2018 года российские власти по решению Таганского районного суда Москвы заблокировали Telegram за отказ мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Журналисты Александр Плющев и Олег Кашин подали в суд на ФСБ, и, пройдя необходимые инстанции в России, обратились в ЕСПЧ. К их жалобе присоединились другие заявители.

В июне 2020 года Роскомнадзор объявил о прекращении блокировки мессенджера, объяснив свое решение готовностью основателя Telegram Павла Дурова «противодействовать терроризму и экстремизму». Сам Дуров утверждал, что к этому моменту уже давно покинул страну, однако после его задержания в Париже в августе 2024-го «Важные истории» выяснили, что основатель Telegram с 2014 года более 50 раз приезжал в Россию. Одна из поездок совпала с датой, когда мессенджер был разблокирован.

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