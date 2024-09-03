В России будут проводить школьные олимпиады по труду

В России с начавшегося учебного года будут проводиться школьные олимпиады по труду, сообщается в приказе Минпросвещения, опубликованном на портале правовой информации.

Олимпиада по труду будет проводиться по четырем профилям — «Культура дома, дизайн и технология», «Техника, технология и техническое творчество», «Информационная безопасность» и «Робототехника».

Ежегодные школьные олимпиады по различным предметам проводятся в четыре этапа — школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. Победители заключительного этапа имеют право на поступление в ведущие вузы без экзаменов в течение четырех лет.

Предмет «Труд (технология)» с текущего учебного года стал обязательным для школьников 1-9 классов. Целью его преподавания являются «подготовка к трудовой, преобразовательной деятельности, формирование потребности и уважительного отношения к труду, воспитание к нему осознанного отношения».