Курс Toncoin из-за сбоя на Coinmarketcap полчаса отображался на 94% меньше реального

Курс криптовалюты блокчейн-проекта — Toncoin — утром 3 сентября перестал корректно отображаться на сайте поставщика криптографических данных Coinmarketcap и на крупнейшей криптобирже Binance.

Сбой произошел около 11:00 мск. Если в 10:55 Toncoin стоил 5,24 доллара, то в 11:00 — уже 0,29 доллара, то есть на 94% меньше. Около 11:37 утра, судя по данным Coinmarketcap, криптовалюта вновь стоила больше пяти долларов за монету. На Binance крипта вернулась к прежним значениям около 11:31 утра.

Как отмечает Baza, цена Toncoin также некорректно отображалась в самом Telegram. При этом на других площадках Toncoin по-прежнему стоил чуть больше пяти долларов.

Представители сообщества TON сообщили в соцсети X, что на сайте Coinmarketcap возникли проблемы с отображением цены Toncoin. «Они работают над устранением проблемы. Другие агрегаторы и биржи работают в обычном режиме», — рассказали представители сообщества в 11:28 утра.

В Coinmarketcap, в свою очередь, сообщили в 11:32 утра, что знают «о некоторых несоответствиях в данных о ценах на нашей платформе», и заверили, что разработчики работают над тем, чтобы устранить проблему.

Toncoin — криптовалюта, появившаяся при участии основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. После того, как Дурова задержали во Франции вечером 24 августа, криптовалюта резко обвалилась, еще днем 24 августа она стоила 6,8 доллара за монету.

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