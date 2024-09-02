Трое из пяти судей в коллегии Верховного суда Бразилии поддержали решение о запрете работы социальной сети X в стране, сообщает Bloomberg.

Решение приняли в ходе онлайн-заседания, прошедшего 2 сентября. Остальные двое судей должны проголосовать до конца дня. После того, как слушания завершатся, у соцсети X будет возможность обжаловать решение.

Постановление о приостановке деятельности соцсети в стране вынес 30 августа судья Верховного суда Александр де Мораес. Решение приняли после того, как владелец соцсети X Илон Маск не выполнил несколько судебных предписаний, в том числе отказался назначить официального представителя компании в стране. Решение о блокировке затронуло 20 миллионов пользователей соцсети в Бразилии.

Судьи, входящие в коллегию, также поддержали решение Мораеса, согласно которому человеку или компании, который попытается обойти запрет при помощи VPN, будет грозить штраф в размере в день.

Коллегия судей не стала обсуждать постановление о блокировке банковских счетов спутникового интернет-провайдера Илона Маска Starlink. Как отмечает Bloomberg, счета заблокировали, чтобы заставить компанию оплатить штрафы, наложенные на соцсеть.

Представители холдинга Starlink Brazil в апелляции, поданной 30 августа, попросили Верховный суд отменить это постановление, утверждая, что не относятся к делу соцсети X, но судья Кристиано Занин отклонил апелляцию и счета остались заблокированными.