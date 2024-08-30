Верховный суд Бразилии вынес решение о немедленной приостановке работы X из-за отказа соцсети назначить официального представителя в стране

Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил, что соцсеть X (бывший Twitter) должна «немедленно и полностью» приостановить деятельность в стране, сообщают AFP, «Би-би-си» и бразильские издания.

Решение судьи связано с тем, что соцсеть и ее владелец Илон Маск неоднократно не исполняли судебные предписания — в частности, о назначении официального представителя в стране.

В решении, которое цитируют бразильские издания, также предполагается блокировка банковских счетов и финансовых активов «вовлеченных компаний». К ним отнесены X Brazil, Starlink Brazil Holding и Starlink Brazil Serviços de Internet, которые составляют «экономическую группу» под руководством Маска.

Кроме того, на любого человека или компанию, которые попытаются обойти запрет на доступ к X, например, при помощи VPN будет наложен штраф в размере 50 тысяч реалов (около 800 тысяч рублей).

Штрафы наложены и на саму соцсеть из-за ее отказа удалять аккаунты, которые, по мнению судьи, нарушали закон или распространяли ложную информацию. Их сумма достигла 18 миллионов реалов.

За день до этого Александр де Мораес предупредил Илона Маска, что X может быть заблокирован в Бразилии, если он не выполнит распоряжение о назначении представителя в 24-часовой срок. X в ответ заявил, что ожидает блокировки со стороны судьи — «просто потому, что мы не будем выполнять его незаконные приказы о цензуре его политических оппонентов». В соцсети также утверждают, что когда они пытались защитить себя в суде, де Мораес пригрозил бразильскому представителю тюремным заключением.

Представителя в стране у соцсети нет с 17 августа. Маск объявил о закрытии офиса, отказавшись приостановить действие некоторых учетных записей по требованию Мораеса, который утверждал, что они распространяют контент, угрожающий бразильской демократии. Претензии Мораеса, как отмечал The New York Times, касались в основном сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Маск в ответ критиковал Мораеса за цензуру и нарушение бразильского законодательства.