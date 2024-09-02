В Сумах из-за российского удара пострадали 18 человек. Минобороны РФ заявило об уничтоженных установках HIMARS

Российские войска вечером 1 сентября нанесли ракетный удар по Сумам. По данным Сумской областной военной администрации, повреждены объекты гражданской инфраструктуры — многоквартирные дома и здание учебного заведения, в котором расположены центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом. Пострадали 18 человек.

Начато уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны», сообщила областная полиция. Полиция располагает данными о 13 пострадавших жителях, включая четверых детей.

Минобороны РФ, в свою очередь, утром 2 сентября объявило, что в районе города Сумы ракетным ударом были «уничтожены три пусковые установки РСЗО HIMARS, три автомобиля сопровождения, транспортно-заряжающая машина и более 30 украинских военных».

«Замаскированные позиции HIMARS», цитирует «Интерфакс» распространенное Минобороны РФ заявление, были обнаружены разведкой «в 20 километрах юго-восточнее Сум в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное».

«После подтверждения характеристик цели командованием было принято решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением по позициям реактивных систем залпового огня», — заявило российское военное ведомство.

Оперативно подтвердить информацию, распространяемую Минобороны РФ, не представляется возможным. Призываем относиться к этому, как и к любым другим заявлениям военного ведомства, с осторожностью.

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