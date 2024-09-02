Учеников в Кемерово вывели на линейку с табличкой «1 „Z“ класс». Руководство школы предположило, что это инициатива преподавателя

Учеников кемеровской школы № 45 в Центральном районе вывели на линейку в честь Дня знаний с табличкой «1 „Z“ класс». Соответствующая фотография опубликована в репортаже NGS42.RU со школьного мероприятия.

«В 45 школе в этом году несколько сотен первоклассников, поэтому в рядах учеников был замечен „1-Z“ — по аналогии с измененным названием региона в знак поддержки участников спецоперации ( )», объясняет издание появление таблички.

Руководство школы, с которым связались «Осторожно, новости», заявило, что класса «Z» у них нет. «Глупая какая-то информация, нет у нас такого. У нас обычные классы», — сказала директор Ольга Антропова.

Завуч по воспитательной работе Татьяна Друцкая, в свою очередь, предположила, что табличка — инициатива одного из преподавателей. «Если вам директор сказала „нет“ — значит нет. Просто, может быть, педагог сделала такую букву», — заявила она.

Вскоре после полномасштабного вторжения в Украину власти Кемеровской области начали писать название региона как «КуZбасс».

После того, как Сергей Цивилев в мае 2024 года покинул пост главы региона и стал министром энергетики РФ, такое написание стало встречаться все реже. Сам Цивилев, отмечает «Сибирь.Реалии», еще работая главой Кузбасса, убрал букву Z из названия своего телеграм-канала.

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