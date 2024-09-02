Спасатели нашли тела всех 22 погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

МЧС России объявило о завершении поисковой операции в районе крушения вертолета Ми-8, который разбился на Камчатке.

Спасатели обнаружили тела всех 22 погибших — 19 туристов и трех членов экипажа. Они доставлены в Петропавловск-Камчатский для опознания.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал на Камчатке утром 31 августа. Обломки вертолета были найдены на следующий день в районе горного массива Вачкажец. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября днем траура по погибшим.

В МЧС сообщали, что вертолет разбился, врезавшись в сопку. Его обломки были обнаружены с воздуха — на высоте около 900 метров над уровнем моря, примерно в том месте, откуда экипаж в последний раз выходил на связь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ).

Как отмечает телеграм-канал «Сибирский экспресс», на борту находились жители Бурятии, Камчатки, Москвы, Пермского края, Липецкой, Амурской областей и Удмуртии. Среди них был финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с женой. На Камчатку они прилетели в отпуск.