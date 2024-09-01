На Камчатке нашли обломки пропавшего накануне вертолета Ми-8. По предварительным данным, находившиеся на борту 22 человека, погибли

На Камчатке нашли обломки вертолета Ми-8, который пропал 31 августа, сообщает региональное МЧС.

Вертолет разбился, врезавшись в сопку, отметили в ведомстве. Его обломки были обнаружены с воздуха — на высоте около 900 метров над уровнем моря, примерно в том месте, откуда экипаж в последний раз выходил на связь.

На борту Ми-8 находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает, что в результате крушения никто не выжил.

Среди пассажиров был финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с женой. На Камчатку они прилетели в отпуск.