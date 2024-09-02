Мемуары Алексея Навального выйдут на русском языке 22 октября

Мемуары Алексея Навального под названием «Патриот», которые он писал в течение нескольких последних лет своей жизни, выйдут на русском языке 22 октября. Об этом объявила вдова политика Юлия Навальная.

«Когда в апреле я анонсировала автобиографию Алексея, самый популярный вопрос был: „А на русском-то она будет?“. И вот теперь я смело могу вам сказать — будет. И выйдет в один день со всеми странами — 22 октября», — сообщила она.

Она также объявила об открытии предзаказа на книгу.

«Мне кажется, что получилось очень классно. Пока я работала над книгой, сто раз смеялась и сто раз плакала. Наверное, вы, люди, которые любили Алексея, поддерживали, боролись вместе с ним, будете испытывать те же эмоции. Ну каким же он классным парнем был! Честным, смелым, любящим и любимым, готовым на все ради своих убеждений, ради своей борьбы, ради своей страны, ради всех нас. Смешным, умным, необыкновенным и в то же время очень простым. Я очень по нему скучаю, как и вы. Скучаю и думаю о нем каждое утро, каждый день и каждый вечер. Пусть эта книга будет частичкой Алексея для каждого из вас», — написала Навальная.

На сайте с предзаказом написано, что книгу доставят в большинство стран мира, но не в Россию и Беларусь.

«К сожалению, мы не отправляем книгу в Россию и Беларусь, так как не можем гарантировать доставку и отсутствие проблем на таможне», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что планируется также выпустили электронную версию книги и аудиоверсию. Когда это произойдет, не уточняется.

В апреле американское издательство Knopf объявило, что 22 октября 2024 года выйдут мемуары Алексея Навального. Мемуары Навального под названием «Патриот» будут опубликованы в США первым тиражом в полмиллиона экземпляров. Работать над мемуарами Навальный начал в 2020 году после отравления «Новичком». Большая часть книги, по словам издателя, была написана в Германии. Представитель Knopf рассказал, что мемуары политик писал сам, диктуя некоторые части. Он продолжал работать над книгой и в заключении — в мемуары, по словам издателя, вошли ранее не публиковавшиеся переписки Навального из колонии. Над редактированием рукописи вместе с издателем работала Юлия Навальная. В книге рассказывается о юности Навального, его политической карьере, браке и семье, покушениях на жизнь и нападениях на его близких.

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