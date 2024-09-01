Все билеты (почти полтора миллиона) на первые 17 концертов воссоединившихся Oasis раскупили за несколько часов

Все билеты на концерты Oasis в Великобритании и Ирландии были распроданы за 10 часов после старта продаж, сообщила группа в соцсетях.

Стоимость билетов начиналась от 75 фунтов, по оценке «Би-би-си», всего могло быть реализовано около 1,4 миллиона билетов. На протяжении всего дня поклонники Oasis жаловались в соцсетях на перебои в работе сайта с билетами на фоне большого количества заявок.

В общей сложности Oasis проведут 17 концертов во второй половине лета 2025 года. Первоначально группа анонсировала 14 выступлений, но на фоне повышенного интереса это число было увеличено.

Oasis объявили о воссоединении 27 августа. На официальном сайте группы говорилось, что после выступлений в Великобритании и Ирландии музыканты планируют мировой тур.

Oasis — одна из наиболее популярных групп в истории британской музыки, ее расцвет пришелся на 1990-е годы. Группа прекратила деятельность в 2009 году из-за конфликта между ее лидерами, братьями Галлахер.

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