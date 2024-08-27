«Ружья замолчали. Звезды сошлись. Великое ожидание закончено» Oasis воссоединяются. В 2025 году группа отправится в мировой тур

Группа Oasis, 1994 год Michel Linssen / Redferns / Getty Images

Британская рок-группа Oasis объявила, что воссоединится спустя 15 лет для серии концертов в Великобритании и Ирландии.

В общей сложности музыканты планируют летом 2025 года 14 стадионных шоу в пяти городах. Концерты пройдут в Кардиффе 4-5 июля, в Манчестере 11-12 и 19-20 июля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 25-26 июля и 2-3 августа, в Эдинбурге 8 и 9 августа, а также в Дублине 16 и 17 августа. Билеты на выступления поступят в продажу 31 августа 2024 года.

В пресс-релизе на сайте группы говорится, что в 2025 году Oasis также отправятся в мировой тур. Его даты пока не озвучены.

Вот какой комментарий опубликовали сами участники Oasis по поводу воссоединения группы:

Ружья замолчали.

Звезды сошлись.

Великое ожидание закончено.

Приходите посмотреть.

Это не будут транслировать по телевидению.

Oasis — Oasis Live '25 [Official Trailer] Oasis

Группа Oasis была основана в 1991 году в Манчестере. В первоначальный состав коллектива вошли вокалист Лиам Галлахер, гитарист Пол Артурс, бас-гитарист Пол Маккиган и барабанщик Тони Маккэрролл. Чуть позже Лиам пригласил в группу своего старшего брата Ноэля Галлахера, который вскоре стал основным автором песен и неформальным лидером Oasis.

В 1994 году группа выпустила на независимом лейбле Creation Records свой первый альбом «Definitely Maybe», который стал самым быстро продаваемым дебютным диском в британской истории. Его продажи во всем мире превысили 8,5 миллиона экземпляров. В 1995-м Oasis записали вторую, еще более успешную пластинку «(Whatʼs the Story) Morning Glory?». Альбом стал одним из самых продаваемых в истории поп-музыки, разойдясь по миру тиражом в 22 миллиона копий, и сделал Oasis самой успешной группой жанра брит-поп. За свою карьеру коллектив выпустил семь студийных альбомов, каждый из которых дебютировал на первом месте в британском хит-параде. Сборник хитов Oasis, выпущенный в 2010 году уже после распада группы, также поднялся на вершину чарта Великобритании.

Лиам и Ноэль Галлахер на протяжении всей своей истории регулярно устраивали скандалы и ссоры друг с другом, что подробно освещалось британской прессой. 28 августа 2009 года после очередной перепалки за кулисами между братьями Oasis в последнюю минуту отменили свое выступление на фестивале Rock en Seine в Париже. После этого Ноэль Галлахер опубликовал на своем сайте следующее заявление: «С некоторой грустью и огромным облегчением сообщаю вам, что с сегодняшнего дня я покидаю Oasis. Люди будут писать и говорить, что захотят, но я просто не могу работать с Лиамом ни дня больше».

Считается, что с тех пор братья Галлахеры на протяжении 15 лет не общались друг с другом. Лиам Галлахер основал группу Beady Eye. Она выпустила два альбома и распалась в 2014 году, после чего младший Галлахер начал сольную карьеру, записав четыре студийных диска. Последний из них, совместный с гитаристом The Stone Roses Джоном Сквайром, вышел в марте 2024 года. Ноэль Галлахер в 2010-м создал коллектив Noel Gallagherʼs High Flying Birds, на счету которого к настоящему времени четыре студийных пластинки. С момента распада Oasis Лиам Галлахер неоднократно через прессу или соцсети нападал на брата, а также предлагал возродить группу — но до недавних пор не получал никаких ответов.

Источник британского таблоида The Sun рассказал, что недавно братья Галлахеры обменялись серией телефонных звонков, чтобы обсудить воссоединение, на котором они могут заработать 400 миллионов фунтов стерлингов. «Ноэль и Лиам никогда не будут лучшими друзьями, но они хотят вернуть Oasis ради фанатов. Они не молодеют, а спрос огромен. Они решили, что сейчас или никогда. Ноэль долгое время упирался, но в конце концов сдался и согласился вернуться. Они знают, что это воссоединение войдет в историю музыки», — сказал собеседник издания.

По сведениям источника, из оригинального состава Oasis в концертах примут участие только братья Галлахеры. Ноэль настоял, чтобы в ходе тура ему с братом аккомпанировал его коллектив Noel Gallagherʼs High Flying Birds. В нем, в частности, играют участники более поздних составов Oasis гитарист Гэм Арчер и ударник Крис Шэррок.

30 августа группа Oasis выпускает делюксовое переиздание альбома «Definitely Maybe» в честь его 30-летия.