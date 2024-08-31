В Пермском крае задержали участника войны в Украине, подозреваемого в убийстве девушки и ребенка

В Пермском крае задержан мужчина, подозреваемый в убийстве девушки и ребенка в городе Чусовой. Об этом сообщается региональное управление Следственного комитета.

В СК заявили, что в ближайшее время подозреваемого допросят следователи.

Других подробностей ведомство не приводит. Его имя в сообщении не называется.

Местное издание 59.ru пишет, что речь идет о Артеме Бучине. О том, что его разыскивают по подозрению в убийстве девушки 1996 года рождения и ее семилетней дочери, стало известно 30 августа.

В феврале 2023 года Бучина приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в изнасиловании и убийстве 23-летней медсестры Татьяны Рекутиной. По версии следствия, Бучин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завел девушку в безлюдное место и изнасиловал. После этого он взял камень и нанес им множественные удары по голове девушки.

Спустя семь месяцев после приговора Бучин вернулся в Чусовой с ранением. По словам его матери, в августе 2023 года он подписал контракт и уехал из колонии на войну в Украину. 59.ru сообщало, что Бучина помиловали за участие в войне.