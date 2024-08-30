«Медиазона»: за девять дней до смерти пианиста Павла Кушнира в СИЗО суд оштрафовал его за «явное неуважение» к государству в лице Путина

Биробиджанский районный суд 19 июня 2024 года оштрафовал пианиста Павла Кушнира на 80 тысяч рублей по административной статье о мелком хулиганстве в форме явного неуважения к обществу, государству и госорганам (часть 3 статьи 20.1 КоАП), обратила внимание «Медиазона».

В постановлении суда говорится, что прокуратура Еврейской автономной области нашла на ютьюб-канале Кушнира под названием «Иноагент Малдер» два видео с высказываниями «в неприличной форме», направленными на «унижение чести и достоинства» президента России. Одно видео было опубликовано 10 декабря 2022 года, второе — 27 апреля 2023 года. В первом ролике Кушнир, обращаясь к «антифашистской диаспоре фашистской России», рассуждает о положении дел в стране, во втором говорит о судьбе фашистских режимов XX столетия.

13 июня прокуратура возбудила в отношении Кушнира дело об административном правонарушении. 19 июня суд признал Кушнира виновным. В постановлении говорится, что высказывания пианиста, содержавшие нецензурную брань, «подтверждают его явное неуважение к органам государственной власти и обществу», а нарушение им «общепризнанных норм и правил поведения» было продиктовано желанием «противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним».

Сам Кушнир в судебном заседании своей вины не признал, заявив, что высказывания были «его внутренними убеждениями». Присутствовал ли он на заседании лично, в постановлении не уточняется.

Павла Кушнира задержали в конце мая 2024 года и обвинили в публичных призывах к терроризму из-за антивоенных видео на его ютьюб-канале. 28 июля Кушнир умер после сухой голодовки в СИЗО Биробиджана. Ему было 39 лет. Официальной причиной смерти назвали «дилатационную кардиомиопатию» и «застойную сердечную недостаточность». Знакомый Кушнира, видевший его незадолго до смерти в СИЗО, рассказал «Медиазоне», что пианист объявил голодовку сразу после своего ареста и держал ее около двух месяцев.

история павла кушнира

«Они забывают, из-за чего я умер. А умер я из-за войны» Пианист Павел Кушнир погиб в российском СИЗО после голодовки — и теперь о нем говорит весь мир. Вот его история

история павла кушнира

«Они забывают, из-за чего я умер. А умер я из-за войны» Пианист Павел Кушнир погиб в российском СИЗО после голодовки — и теперь о нем говорит весь мир. Вот его история