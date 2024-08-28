В Подмосковье кинолога приговорили к пяти годам колонии за пост о ракетном ударе по вокзалу в Краматорске

Одинцовский городской суд Московской области приговорили кинолога Анастасию Зиброву к пяти годам колонии общего режима по обвинению в «фейках» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Об этом сообщает «Медиазона».

Суд также запретил ей в течение четырех лет администрировать интернет-страницы.

Поводом для уголовного дела стал пост Зибровой во «ВКонтакте» о ракетном ударе по вокзалу в Краматорске, который произошел 8 апреля 2022 года. Тогда погибли 63 человек, в том числе семеро детей. Что именно было в посте кинолога, «Медиазона» не уточняет.

Прокуратура запрашивала для Зибровой шесть лет колонии. Обвинение посчитало смягчающим обстоятельством то, что кинолог частично признала вину, а также что она имеет на иждивении шестилетнюю дочь и бабушку.

Адвокат Оскар Черджиев в прениях говорил, что Зиброва «не знала, что вменяемая ей информация не соответствует действительности». По его словам, Зиброва — ветеран боевых действий, она служила в МВД и имеет ведомственные награды. Ее муж и «многочисленные знакомые» находятся в зоне « ».

Сама Зиброва в последнем слова попросила суд отсрочить исполнение наказания, так как она «является фактически единственным родителем». Она признала «обстоятельства совершения преступления», но не признала вину. По словам обвиняемой, ее страница во «ВКонтакте» и комментарии к постам были закрыты.

Во время следствия и рассмотрения дела в суде Зиброва находилась под домашним арестом.

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