ФСБ заявила, что в Ингушетии задержаны шестеро подозреваемых в подготовке теракта в церкви

В Ингушетии задержали шестерых местных жителей, готовивших нападение на сотрудников правоохранительных органов и церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа, утверждает Центр общественных связей ФСБ.

Подозреваемые были задержаны в Назрани и селе Кантышево. В ФСБ их назвали «приверженцеми запрещенной на территории России международной террористической организации».

ФСБ утверждает, что в домах задержанных, а также в оборудованном ими схроне обнаружены самодельное взрывное устройство, огнестрельное и холодное оружие, символика террористической организации и электронные носители информации, «содержащие наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях».

В видео, опубликованном ФСБ, один из задержанных рассказывает, что считал «заблудшими ингушских имамов в некоторых [вопросах]» и начал слушать в соцсетях лекции ваххабитского проповедника Абдуллы Костекского, после чего захотел «выйти на путь джихада». После этого он познакомился с несколькими сторонниками, а некий находящийся в Сирии дагестанец сказал им место нападения — церковь в городе Сунжа. Для этого им пообещали дать оружие, указав место его схрона. «Я прошу не слушать имамов, Абу Костекского, и не совершать моих ошибок», — говорит задержанный в конце видео.

Следственное управление Следственного комитета по Ингушетии возбудило против троих задержанных уголовное дело по статьям об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК) и о приготовлении к теракту (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК).

В домах у еще у троих задержанных нашли взрывные устройства. В их отношении возбудили дело о незаконном хранении взрывчатки (часть 1 статьи 222.1 УК).

В конце июня в Дагестане вооруженные боевики напали на православную церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, а также на местную синагогу. В это же время нападению также подверглись церковь в Махачкале и пост ДПС рядом с еще одной синагогой. В результате атак погибли 20 человек, пострадали около 50 человек.

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