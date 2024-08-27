В Саратовской области автомобиль, зарегистрированный на бывшего депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина, попал в ДТП, сбив лося. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Именно на этой машине экс-депутат в 2021 году перевозил разделанную тушу лося», — уточнил собеседник агентства.

По данным Baza, формальным владельцем автомобиля является не Рашкин, а его сын Андрей. В момент аварии в машине находились пять человек, Рашкиных среди них не было. Пассажиры рассказали полиции, что лось выбежал на дорогу прямо перед машиной.

В октябре 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области за рулем автомобиля, в багажнике которого находилась туша убитого лося. Рашкину предъявили обвинения в незаконной охоте (часть 2 статьи 258 УК РФ) и осудили на три года условно. После вступления приговора в законную силу Госдума лишила Рашкина депутатского мандата.

Рашкин был одним из немногих «системных» политиков, заявлявших о фальсификациях на выборах в Госдуму, прошедших в сентябре 2021 года — в частности, он участвовал в протестных митингах в Москве. Дело против него было возбуждено примерно месяц спустя. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов тогда заявлял, что в Кремле «сводят счеты с партией».