Сервис Т-Банка отключил донаты для «Таких дел». Работа издания под угрозой

Платежный сервис CloudPayments, принадлежащий Т-Банку, без объяснения причин отключил прием всех частных пожертвований в пользу издания «Такие дела».

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Медузу», 13 августа редакция получила уведомление о расторжении договора с CloudPayments, хотя журналисты никогда не нарушали его условий. «Такие дела» пытались добиться разъяснений от банка, но в ответ получали «только отписки». Все пожертвования в пользу «Таких дел» были отключены сервисом 26 августа.

По словам журналистов, «Такие дела» живут только благодаря регулярным пожертвованиям читателей, поэтому необоснованные действия платежного сервиса ставят работу издания под угрозу. Ежемесячно издание получало донаты от 2,5 тысяч своих сторонников на сумму 1,2 миллиона рублей. Эти деньги шли на зарплаты сотрудникам и гонорары авторам.

«У нас нет подушки безопасности и других устойчивых способов финансировать свою работу в России. Если мы останемся без пожертвований наших читателей и сторонников, то уже в конце сентября не сможем заплатить многим сотрудникам и будем вынуждены сильно сократить выпуск материалов, особенно из регионов. Также мы больше не сможем активно освещать работу благотворительных фондов и гражданских инициатив, помогать им собирать средства на помощь подопечным и решение социальных проблем», — говорится в заявлении редакции.

«Такие дела» призвали читателей оформить пожертвования в рублях или валюте непосредственно через сайт издания.

Жертвовать на работу «Таких дел» по-прежнему абсолютно безопасно. Мы не получали никаких предписаний и дискриминирующих статусов (например, статуса «иноагента»). Мы не знаем, почему CloudPayments и Т-Банк приняли такое решение. В любом случае оно не имеет никаких объективных оснований. Мы видим в нем еще один способ давления на независимые медиа в России и очередной удар по благотворительному сектору.

Издание «Такие дела» было запущено в рамках благотворительного фонда «Нужна помощь». Оно позиционирует себя как медиа о социальных проблемах и жизни человека в России. «Такие дела» рассказывают о работе благотворительных организаций, которым можно доверять, и помогают собирать средства на их работу. За девять лет издание собрало более 290 миллионов рублей на работу некоммерческих организаций по всей стране. В феврале 2023 года «Такие дела» отделились от фонда «Нужна помощь». В августе 2024 года фонд, который ранее объявили «иноагентом», прекратил свою работу.

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