Российские СМИ и Z-каналы сообщили, что ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область. Губернатор заявил, что «ситуация сложная, но контролируемая»

Российские телеграм-каналы Mash и Shot, близкие к силовым структурам, а также провоенные блогеры сообщили утром 27 августа, что украинские военные пытались прорваться в Белгородскую область в районе Нехотеевки.

Как утверждает Mash, границу пытались перейти до 200 человек на нескольких БМП, начались боестолкновения. Shot приводит другую информацию: около 8 утра к Нехотеевке подошли восемь бронемашин и до 60 военных, начался бой с российскими пограничниками, атаку отбили, ВСУ потеряли до 20 человек.

Телеграм-канал «Белорусский силовик» заявил, что у Нехотеевки произошел бой российских пограничников с силами ВСУ, по его данным, Украина привлекла роту солдат и бронемашины. Телеграм-канал «Два майора», критически настроенный к Минобороны РФ, сообщил, что информация о том, что у Нехотеевки ВСУ задействовали «200-500 человек живой силы», не соответствует действительности.

Mash также сообщил, что ВСУ якобы пытались прорваться в районе погранперехода «Шебекино» (13 километров от Нехотеевки), задействовав около 300 человек личного состава. Телеграм-канал Shot, а также издание «Ридовка» сообщили, что никаких боестолкновений у погранперехода «Шебекино» не произошло. «Ридовка» пишет, что произошел бой у Журавлевки (шесть километров от Нехотеевки), где российские силы, как и у Нехотеевки, отбили атаку.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале, что появилась информация о попытке ВСУ прорваться через границу Белгородской области. «По данным министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — заявил Гладков.

Министерство обороны РФ и ФСБ не комментировали сообщения о попытке прорыва границы в Белгородской области. Минобороны сообщало, что ночью и утром 27 августа Белгородскую область пытались атаковать четыре украинских беспилотника.

Три недели назад, 6 августа, Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области. По оценке «Медузы», основанной на видеосвидетельствах, к 22 августа ВСУ взяли под свой контроль около 950 квадратных километров территории Курской области, в пределах которых находятся 66 населенных пунктов. На фоне наступления в Курской области в соседних регионах РФ также сообщалось о попытках прорыва ВСУ.

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