Журналист Андрей Захаров: в сеть утекла крупнейшая база данных ФСБ о том, как россияне пересекали границу с 2014 по 2023 год

В одном из агрегаторов утекших баз данных появилась информация о людях, пересекавших границу России с другими странами в период с 2014 по 2023 год. Об этом 26 августа в своем телеграм-канале сообщил журналист-расследователь Андрей Захаров.

По его словам, база данных пограничной службы ФСБ под названием «Кордон 2023» содержит такую информацию, как фамилия, имя, отчество человека, дата и место, где он пересек границу, транспортное средство, которое при этом использовалось, а также пункт назначения. «Лично я не встречал более крупной утечки информации из баз ФСБ», — заявил Захаров.

Журналист опубликовал скриншоты, в которых говорится о том, когда границу пересекали бизнесмен Роман Абрамович, бывший секретарь Совбеза РФ и помощник президента Николай Патрушев, а также сам Захаров. Из этих данных следует, что Абрамович на частном самолете отправился в Женеву 3 сентября 2020 года, а Патрушев на самолете спецотряда «Россия» вылетел тоже в Женеву 1 октября 2020 года. Из данных о Захарове следует, что журналист на самолете «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Сербию 16 августа 2017 года. Захаров не уточнил, соответствует ли информация о его перелете действительности.

Первоначально Захаров приложил к своему сообщению скриншот о том, что основатель Telegram Павел Дуров на поезде через Выборг выехал в Финляндию 5 августа 2015 года, но затем журналист по неизвестной причине удалил этот скриншот.

Андрей Захаров рассказал, что с июля знает о том, что на рынке появилась база пересечений границ РФ с 2014 по 2023 годы, которая весит 500 гигабайт. По его словам, первоначально на рынке появилась ограниченная, рекламная версия утечки. На основе этой рекламной версии, говорит Захаров, один из агрегаторов баз данных создал список россиян, покинувших страну в 2022–2024 годах по таким причинам, как «начало », «объявление мобилизации» и «мятеж ЧВК Вагнер» (об этой утечке писало «Агентство»).

Захаров считает, что другой агрегатор баз данных купил полную версию утечки пограничной службы ФСБ. По его словам, полную версию базы якобы предлагали купить за 270 тысяч долларов. Захаров привел мнение автора канала «Утечки информации» Ашота Оганесяна, который считает, что базу не могли купить за такую высокую цену.

Захаров связался с агрегатором баз данных, где появился «Кордон 2023», там ему подтвердили, что купили полную версию утечки погранслужбы ФСБ. По какой цене, не уточняется. Агрегатор собирается установить «связи», то есть проанализировать, когда разные люди вместе пересекали границу, отметил журналист.