Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова.

«Мы пока не знаем, в чем конкретно обвиняется Дуров, мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет. И перед тем, как что-то говорить, нужно дождаться прояснения ситуации: что же именно пытаются инкриминировать Дурову. Без этого, наверное, было бы неправильно делать какие-то заявления», — сказал Песков журналистам (цитата по «Вы слушали Маяк»).

Пескову также задали вопрос, встречались ли Дуров и Владимир Путин в Баку, как сообщали некоторые источники. Пресс-секретарь президента РФ ответил: «Нет».

Павел Дуров был задержан в ночь на 25 августа во Франции. Что стало причиной для задержания, официально на момент публикации этой новости объявлено не было. По данным французских СМИ, основателю Telegram могут предъявить обвинения по ряду преступлений, включая мошенничество и терроризм, из-за отсутствия модерации на платформе и отказа от сотрудничества со спецслужбами. Прокуратура Франции пообещала выступить с официальным заявлением по поводу задержания Дурова в понедельник, 26 августа.

Что говорит о задержании Дурова российская пропаганда

«Европа охотится на тех, кто находится на вершине прогресса» Как пропаганда защищает Павла Дурова — и как она ругала его за «дерзкую позицию», когда российская власть пыталась заблокировать телеграм

Что говорит о задержании Дурова российская пропаганда

«Европа охотится на тех, кто находится на вершине прогресса» Как пропаганда защищает Павла Дурова — и как она ругала его за «дерзкую позицию», когда российская власть пыталась заблокировать телеграм