Мошенники начали рассылать спам с просьбой перевести криптовалюту, чтобы помочь Павлу Дурову

Эксперты компании «Лаборатория Касперского» обнаружили почтовую спам-рассылку на английском языке, в которой мошенники собирают деньги якобы на помощь основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции. Об этом 26 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Спам-рассылку от имени якобы правозащитных организаций начали рассылать на следующий день после появления первых новостей о задержании Павла Дурова, отметили в компании.

Мошенники в своих письмах «утверждают, что стремятся обеспечить свободу Павла Дурова и защитить права людей во всем мире», говорят в «Лаборатории Касперского». Получателей писем просят «внести свой вклад в это дело» и перевести криптовалюту на один из указанных кошельков.

В своих сообщениях авторы писем меняют формулировки, чтобы преодолеть фильтры, избегают повторов и используют синонимы вроде «помочь» и «поддержать» («help» и «support»), «пожертвовать» и «собрать» («donate» и «raise»), а также меняют названия организаций, от имени которых якобы собирают средства.

Полиция Франции задержала Павла Дурова 24 августа, когда он прилетел на частном самолете в Париж. Его задержали в рамках уголовного расследования, начатого 8 июля в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступления. Сейчас Дурова допрашивают следователи.

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