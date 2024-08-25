Россия потребовала допустить дипломатов к задержанному Павлу Дурову. По данным МИД РФ, «для Франции он в первую очередь гражданин их страны»

Посольство России во Франции сообщило 25 августа, что дипломаты потребовали от французских властей предоставить консульский доступ к основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному накануне в аэропорту Парижа.

«По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в телеграм-канале.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 24», что дипломаты «незамедлительно» связались с французской стороной, когда узнали о задержании Дурова. «Проблема в том, что… есть французское гражданство у Павла Дурова. Соответственно, для Парижа, для Франции он в первую очередь является гражданином их страны», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

В посольстве РФ добавили, что контактируют с адвокатом Павла Дурова. Газета «Известия» сообщила, что интересы Дурова представляет французский адвокат, кто именно, не уточняется.

По информации агентства AFP, Павел Дуров предстанет перед французским судом 25 августа. По информации французских СМИ, Дурову собираются предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, отмыванием денег, продажей краденого и сексуализированными преступлениями против детей — из-за того, что Telegram отказывается модерировать контент.

Павел Дуров — гражданин нескольких стран, у него есть гражданства России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов. По данным издания «Агентство», у Дурова есть действующий российский паспорт.

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