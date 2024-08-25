Прокуратура Парижа пообещала рассказать о деле Дурова 26 августа

Прокуратура Парижа, в ведении которой находится дело задержанного основателя Telegram Павла Дурова, собирается выпустить заявление для прессы в понедельник, 26 августа. Об этом прокуратура сообщила ТАСС 25 августа.

«Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра», — говорится в ответе ведомства на запрос ТАСС с просьбой уточнить, почему задержан Дуров и какой его статус в деле.

О задержании Павла Дурова ранее сообщили французские СМИ, при этом власти Франции не комментировали случившееся. Как отмечает ТАСС, комментарии по этому поводу отказались давать в МВД и министерстве юстиции Франции. В префектуре полиции Парижа также сообщили, что ничего не знают.

Посольство России во Франции сообщило, что дипломаты потребовали от французских властей предоставить консульский доступ к Павлу Дурову, но «французская сторона пока уклоняется от взаимодействия».

По данным агентства AFP, Павел Дуров, задержанный в аэропорту Парижа 24 августа, может предстать перед судом 25 августа.

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