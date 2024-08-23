Войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами. В Киеве объявляли воздушную тревогу
Источник: Николай Олещук
Российские войска в ночь на 23 августа нанесли удар по территории Украины двумя баллистическими ракетами и дронами.
Из Воронежской области, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, были запущены две ракеты «Искандер-М», из районов Ейска и Курска — 16 ударных беспилотников типа «Шахед».
14 беспилотников, по данным командующего Воздушными силами ВСУ, удалось сбить. Что произошло с двумя ракетами, украинские военные не уточнили, сообщив лишь, что, по их данным, разрушений нет.
Воздушная тревога в ночь на 23 августа была объявлена в нескольких областях Украины, включая Киевскую. Из Сумской и Черкасской областей, пишет «РБК-Украина», поступали сообщения о взрывах, которые, вероятно, были связаны с работой сил ПВО.