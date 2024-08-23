Войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами. В Киеве объявляли воздушную тревогу

Российские войска в ночь на 23 августа нанесли удар по территории Украины двумя баллистическими ракетами и дронами.

Из Воронежской области, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, были запущены две ракеты «Искандер-М», из районов Ейска и Курска — 16 ударных беспилотников типа «Шахед».

14 беспилотников, по данным командующего Воздушными силами ВСУ, удалось сбить. Что произошло с двумя ракетами, украинские военные не уточнили, сообщив лишь, что, по их данным, разрушений нет.

Воздушная тревога в ночь на 23 августа была объявлена в нескольких областях Украины, включая Киевскую. Из Сумской и Черкасской областей, пишет «РБК-Украина», поступали сообщения о взрывах, которые, вероятно, были связаны с работой сил ПВО.

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