Камала Харрис выступила с предвыборной речью. Она пообещала продолжать поддерживать Украину и отстаивать право Израиля на самооборону

Кандидат в президенты США Камала Харрис выступила с предвыборной речью на съезде Демократической партии, который проходит в Чикаго. Она пообещала продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии и всегда отстаивать право Израиля на самооборону.

Харрис напомнила, что за пять дней до полномасштабного вторжения российских войск она встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы предупредить его о плане нападения. После начала войны она помогала объединить усилия более чем 50 стран для поддержки Украины. «И как президент я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО», — сказала Харрис в своей предвыборной речи.

Также она коснулась темы поддержки Израиля. По словам Харрис, администрация Белого дома работает «круглосуточно», чтобы приблизиться к сделке по освобождению израильских заложников и прекращения огня в секторе Газа. В то же время она пообещала не допустить повторения 7 октября.

Я всегда буду отстаивать право Израиля на самооборону. И я всегда буду обеспечивать Израилю возможность защитить себя, потому что народ Израиля никогда больше не должен столкнуться с ужасом, сотворенным террористической организацией под названием ХАМАС 7 октября — включая невыразимое насилие и массовые убийства молодых людей на музыкальном фестивале.

Харрис заявила, что то, что происходит в секторе Газа в последние десять месяцев, «разрушительно», а масштаб страдания населения, вынужденного становиться беженцами и голодать, «душераздирающий». Она еще раз заверила, что вместе с действующим президентом США Джо Байденом работает над тем, чтобы положить конец этой войне, а также добавила, что предпримет любые действия, необходимые для защиты сил и интересов Соединенных Штатов от Ирана и поддерживаемых Ираном террористов.

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