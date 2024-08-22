Власти Оренбурга заплатят певцу Шаману (Ярославу Дронову) 16 миллионов рублей за концерт ко дню города, который будет отмечаться в последние выходные августа. При этом город до сих пор не выплатил компенсации жителям, пострадавшим от весеннего паводка, обратила внимание депутат Госдумы Нина Останина.

Останина направила обращение губернатору Денису Паслеру, его копию опубликовал телеканал RTVi. По ее словам, новость о сумме гонорара «возмутила жителей Оренбурга». Она отметила, что в других регионах аналогичные концерты всегда оплачивает местный бизнес, а не бюджет.

В правительстве области «Подъему» заявили, что закупку осуществляли власти города, а деньги уже в любом случае потрачены, и вернуть их не получится. Там также заявили, что концепция праздника обсуждалась еще «весной». При этом The Insider выяснил, что соответствующая закупка была размещена только 1 июля.

Baza пишет, что расходование средств проверит прокуратура.

В Оренбургской области в начале апреля произошел сильнейший за много лет паводок, в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации, было затоплено около 12 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков. В самом Оренбурге подтопленными оказались несколько микрорайонов и 2,7 тысячи домов, в том числе десятки многоэтажных, в городе была объявлена частичная эвакуация. Жертвами паводка в регионе стали не менее семи человек.

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